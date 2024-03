Quem sai do BBB 24 amanhã? Veja nova parcial UOL sobre a votação do paredão

Nesta terça-feira (12), mais um participante deixará a disputa pelo prêmio milionário do BBB 24. Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet enfrentam a votação do público, e de acordo com a enquete UOL, a modelo será a próxima eliminada.

O que diz a enquete

A nova parcial da votação, atualizada às 16h10, mostrou que Yasmin está com um alto índice de rejeição. A participante alcançou 76,5% dos votos para deixar o programa.

Lucas Henrique aparece na sequência, com 17,86% dos votos. Isabelle confirmou o favoritismo nesta semana, marcando apenas 5,64% dos votos.