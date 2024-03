Brasileira de 20 anos diz que ganhou R$ 1 milhão em dois meses no OnlyFans

Assinante já ofereceu R$ 20 mil por calcinha usada, afirmou Sara. "Já me ofereceram R$ 50 mil para me conhecer, jantar comigo. Mas não aceitei, gosto das coisas que acontecem naturalmente. [...] Já mandaram uma mensagem dizendo que o sonho da pessoa era lamber o meu dedão do pé."

O que Sara comprou após se tornar milionária? "Comprei o meu carro, agora estou financiando o meu apartamento. O meu pai tinha um sonho de pôr lentes no dente. Ele vai arrumar todos os dentes."

Recentemente, Sara fez uma brincadeira ao anuncias no Instagram um namoro com o influencer Boca de 09, de 16 anos. "Foi uma coisa natural, ficamos muito amigos. [...] Tenho um carinho muito grande, é um menino incrível". Modelo afirmou que a vida amorosa é "conturbada", mas está tranquila no momento.