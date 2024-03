Mulher de Lucas, do BBB 24, sobre almoço do Anjo: 'O tombo vem'

Camila Moura, a agora ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24 (Globo), voltou a dizer que não vai participar do Almoço do Anjo

O que aconteceu

Lucas ganhou a Prova do Anjo disputada no sábado (9), e uma das recompensas é receber um vídeo especial da família. Camila, que decidiu terminar o casamento com ele após sua aproximação com Pitel, decidiu não participar da dinâmica.