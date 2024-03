Lucas Henrique explica 'ranço surreal' de Alane no BBB 24: 'Chata'

Lucas Henrique está com ranço de Alane no BBB 24 (Globo). Ele falou sobre o assunto durante a madrugada deste domingo (10).

O que aconteceu

O brother estava no Quarto Gnomo acompanhado de Leidy. Ele ganhou o colar do Anjo nesta semana, e contou para a sister que ela é sua prioridade no jogo.