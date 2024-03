Bárbara: Yasmin cria estratégia pouco promissora, mas ao menos tenta jogar

Bárbara Saryne, entretanto, diz não acreditar que a jogada da modelo venha a se mostrar tão efetiva na prática. "Não sinto tanto que essa estratégia da Yasmin vai dar tão certo. Penso que ela vai ficar caçando assunto e não vai ter, vai ao quarto tentar ouvir conversa e não vai ouvir nada. Mesmo assim, é legal ver a Yasmin disposta a querer caçar enredo."

Dieguinho concorda que o histórico de Yasmin na casa não a favorece em termos de estratégia. "Não sei se ela vai ter êxito, porque a Yasmin, quando o assunto é jogo, não consegue ter boas sacadas, não consegue argumentar... Ela é muito falha nesse aspecto. Tem muito discurso, mas pouca ação."

Schueng: BBB precisa de lideranças inéditas para não virar monólogo de Davi

Boninho deu spoiler sobre a 12ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo) em suas redes sociais. Ao comentar sobre o "Tá com Nada", o Big Boss anunciou: "Eles estavam muito perto de chegar no 'Tá com Nada' e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar, porque tem prova longa".

Para Dieguinho, nada favoreceria mais a atual etapa do BBB do que um líder inédito - que não seja Davi. "Lideranças que ainda não aconteceram precisam acontecer para que o jogo tire um pouco o foco do Davi. Sabemos que ele nunca vai perder [de fato] o foco, mas o jogo fica chato se ficar Davi o tempo inteiro, se ficarmos orbitando o Davi 100% do tempo."