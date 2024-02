Aliados conversam sobre favoritismo no BBB 24: 'Todo mundo muito morno'

Fernanda e Rodriguinho concordam sobre Davi: "Não consigo ver ele como favorito em nada. "Mas eu não consigo ver ninguém como favorito em nada. Nem a Bia, nem ele, nem ninguém".

Para Pitel, ninguém ainda ocupa esse lugar de favoritismo. "Está todo mundo muito morno, café com leite", disse. Fernanda concordou com a amiga. Rodriguinho, no entanto, acredita que o público já tem sua opinião formada. "Lá fora, todo mundo já sabe".

BBB 24 - enquete UOL: quem Raquele vai indicar ao Paredão? Alane Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

