'Fora do explicável', diz Fernanda sobre amizade com Pitel no BBB 24

Após conversa com o a líder Raquele e o grupo VIP, Fernanda diz sentir que irá ao Paredão. A amiga tentou acalmar a carioca.

Fernanda: "O que acontece com a gente é porque isso aqui é fora do jogo. É coisa de amigas. Amigas brigam, reclamam, ficam sem se falar, fazem birra, sentem ciúme... Isso é coisa de amiga, isso não é jogo. A gente se aproximou como amiga. É coisa de parente. O que a gente tem aqui tá fora do explicável. A gente não imaginava isso"

Pitel: "Falei que não ia fazer amizade com ninguém"

Fernanda: "Me importo com você, quero que você tenha uma visão maior do que a que você está acostumada. Tentei trazer pra você um pouco disso. E lógico, meu ombro, minha parceria. Acabou que eu precisei mais do seu do que você do meu. Você é uma menina muito forte. Eu fiquei mais em evidência do que você"

Fernanda: "A gente brinca com o negócio da meia, mas eu realmente acredito. Mas às vezes também tem aquela coisa que a gente não pode correr. De repente é a minha hora"

Pitel: "Vamos tentar ser positivas uma vez na vida"