BBB 24: Grupo do VIP traça estratégias para Paredão: 'Não pode ir dupla'

Fernanda: "Me sinto numa sinuca de bico real. (...) Tem questões que a gente já tem indícios de que não funcionam muito bem. Por exemplo, a gente já ouviu dicas de que ir com dupla, seja lá casal ou não, não é o melhor cenário. Então, teoricamente, fuja de duplas. São ideias que a gente tem. Nesse sentido, Alegrette já cai"

Fernanda: "Pensei em cenários: Lucas, Wanessa, Leidy e a Alane. (...) Aí vai pro ponto que eu acho interessante ir um de cada grupo. Eu sou gnomo, Wanessa ou Lucas são Alphaville e Deniziane é Fadas. Então um de cada grupo, nessa questão de torcida, já espalha"

Pitel: "E pra você, Giovana, qual o melhor cenário? Já que você está na reta"

Giovana: "Meu raciocínio é igual o da Fernanda: não ir com duplas"

Rodriguinho: "Eu acho que o melhor cenário disso aí é a Wanessa. Se defendendo do lance do Bin, que a gente não sabe do que pode acontecer. Se o Bin puder fazer alguma coisa, nosso voto (no Lucas) foi pra casa do c*ralho"

Michel: "Mas, com a Wanessa, a gente perde o voto da Isabelle, que pode ser no Lucas"