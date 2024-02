Matheus Ceará deixa SBT após 12 anos: 'Decisão mais triste que tomei'

O humorista Matheus Ceará anunciou, por meio das redes sociais, que está de saída do SBT. Ele estava há 12 anos na emissora e fazia parte do elenco do humorístico "A Praça é Nossa".

O que aconteceu

O humorista compartilhou uma carta aberta destinada a Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador de A Praça é Nossa, no Instagram. "Foram 12 anos da mais pura alegria e a maior troca de carinho e cumplicidade, aprendi a ser um humorista melhor, um homem melhor, um pai melhor. São 12 anos de um respeito intenso a você e à 'Praça é Nossa'".

Ele ainda afirmou que essa talvez seja a "decisão mais triste" que tomou em sua vida. "Me desligar de uma emissora tão grande, de um programa tão grande e o mais dolorido: de você. Acredito que a amizade continua a mesma, mas sem os risos na hora da gravação, sem as fofocas de camarim, sem muita coisa."