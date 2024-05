Michelle discute com Kaio em A Grande Conquista: 'Fomentou uma briga'

Michelle rebateu o assessor de Lucas Souza: "Você fomentou uma briga e não defendeu a pessoa mais importante, que você deveria defender. Eu não quero mais ouvir, você pode respeitar o meu momento, que eu estou na Zona de Risco e não quero me desgastar?".

Em seguida, Vanessa Di Santo explicou o bate-boca dos dois para os outros colegas: "Esse menino não sabe o que é ter aliança de jogo, todo mundo que vem aqui como Dono, ele lambe o saco, até aí tudo bem. Só que a Geni é muito assim [próxima] com ele, tem amizade lá fora e trata ele como um filho. Aí teve um problema com ela aqui dentro e ele não defendeu. Cagou para ela e ela chorou".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso