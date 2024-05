Liziane troca farpas com Baronesa por colchão em A Grande Conquista

A mãe de MC Gui retrucou: "Não, Lizi, você que está. Se eu quisesse arrumar, tinha te procurado para falar. Você recusou dormir com ela e ela ficou chorando a noite toda".

Liziane se defendeu: "Não foi isso, a questão foi, eu falei: 'eu não sabia que você ia dormir comigo, não foi comunicado'. Isso foi no meio de uma conversa, eu falei: 'posso falar com você depois? Fala com a Baronesa, porque eu não estou sabendo'. Eu estava conversando, não ia parar para conversar sobre colchão, não ia acontecer naquele momento".

A vileira continuou, afirmando não ter sido grossa intencionalmente: "Quando entrei na casa, Mari estava chorando, estava Baronesa, Vanessa e Michelle conversando com ela. Sabia que era sobre mim, mas nem sabia que tinha sido grossa, estava numa conversa. E não tem porque mentir. Não sabia o que estava acontecendo, dormi sem saber o que estava acontecendo".

A Grande Conquista - Enquete: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Amandinha Bifão Bruninho Mano Bruno Cardoso Brunna Bernardy Cacau Luz Carolina Roland Cibelle Claudia Baronesa Dani Bavoso Fábio Gontijo Geni Grohalski Guipa Hanny Boni Heitor Ximenes Jéssica Marisol Liziane Gutierrez Lippe Rodrigues Lucas de Albú Luciana Mirihad Madshow Michelle Nadya França Preta Praiana Rambo Ste Carvalho Taty Pink Vanessa Vinicius Venturini Wellen Rocha

LIVES