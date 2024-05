Após ser ofendida, Lupita deixa Júpiter para trás em 'Família É Tudo'

No capítulo de quinta-feira (2), da novela "Família É Tudo" (Globo), Lupita (Daphne Bozaski) deixará Júpiter (Thiago Martins) para trás em Salvador.

Depois que Elisa (Thaila Ayala) chegou no hotel dizendo que está grávida do namorado, Lupita teve que ouvir desaforos da mimada. "Eu sabia que você tava aprontando, só não imaginei que ia apelar assim! Se envolvendo com esse tribufu!", disse ela.