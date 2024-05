A Grande Conquista: Record divulga vileiros que estão na 3ª Zona de Risco

Como foi a prova

A Grande Conquista: Participantes disputaram prova da 3ª Zona de Risco Imagem: Reprodução/PlayPlus

Os participantes que não foram salvos, disputaram a prova da batalha naval. Eles se dividiram em grupos: A disputou com o B, e C disputou com o D.

As finalistas dos torneios se enfrentaram na disputa final. A equipe vencedora era formada por: Manoelzinho, Hideo, Clevinho, Gabriela Rossi, Thiago Luz, Thiago Cirillo, Fernando Sampaio, Jonas, Biel e Maysa.

Os Donos foram escolhidos. Fernando escolhei Manoelzinho para a Casa Laranja. Manoelzinho optou por Thiago Luz como Dono da Casa Azul. Por fim, Thiago selecionou Clevinho como Dono da Casa Verde.

