Rachel avisa que Casa Azul não será punida por desistência de Ana Paula

A vileira revelou que estava deixando a competição por sua saúde. "Estou saindo do programa por questões de saúde, porque saúde é prioridade. Senão, eu ia lutar até o fim. Boa sorte para todos vocês! Vocês são maravilhosos!", disse antes de sair pela porta.

Esta foi a quarta desistência de A Grande Conquista 2. Antes de Ana Paula, Gaby Fontenelle, Luiz Gustavo e Ana K também pediram para sair da disputa.

A Grande Conquista - Enquete: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Amandinha Bifão Bruninho Mano Bruno Cardoso Brunna Bernardy Cacau Luz Carolina Roland Cibelle Claudia Baronesa Dani Bavoso Fábio Gontijo Geni Grohalski Guipa Hanny Boni Heitor Ximenes Jéssica Marisol Liziane Gutierrez Lippe Rodrigues Lucas de Albú Luciana Mirihad Madshow Michelle Nadya França Preta Praiana Rambo Ste Carvalho Taty Pink Vanessa Vinicius Venturini Wellen Rocha

