Éneas faz sugestão inusitada para Plutão em 'Família É Tudo'

No capítulo de quinta-feira (2), da novela "Família É Tudo" (Globo), Elisa humilha Lupita, que decide voltar para São Paulo. Enéas sugere que Plutão convide Tom para ser seu novo técnico.

Jéssica arma com uma amiga para convencer Electra de suas boas intenções em relação a ela. Andrômeda tenta tirar leite de uma vaca no sítio.

Hans consegue as cópias da gravação feita por Mila. Max se incomoda com as roupas que Nicole usa para ir a uma festa com ele. Hans deixa Mila sozinha no restaurante. Júpiter não consegue falar com Lupita. Murilo avisa a Vênus que ela pode perder a Fundação.