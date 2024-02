Renascer: Jacutinga morre? Relembre desfecho controverso da versão original

Cansada dessa vida e com a diminuição dos clientes no bordel, ela decide depois de três décadas largar Ilhéus e nunca mais voltar. Na versão original, ela aparece em um pequeno caminhão com todos os pertences. Norberto (Nelson Xavier) fica desolado ao ver a amada indo embora.

"Ela parecia uma rainha sentada na carroceria do caminhão, com aquela peruca torta. É, e o povo lhe acenava com respeito, apesar de tudo. Ela foi parteira que trouxe ao mundo a maioria daquela molecada, inclusive, os quatro filhos de José Inocêncio. Para ser franco, tem gente que até chorou", lamentou Norberto.

Ao que tudo indica, o destino da personagem será o mesmo no remake de "Renascer". E ao contrário da primeira, versão o "sumiço" de Jacutinga será ainda mais repentino e aleatório. As cenas estão previstas para o capítulo desta semana.