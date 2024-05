Após vestir lingerie de outra mulher, Dona Patroa faz sexo com Rachid

É com as lingeries de outra mulher que Dona Patroa faz sexo com Rachid. Os dos terão uma noite quente e farão tanto barulho que serão ouvidos pelos outros moradores do antigo bordel de Jacutinga (Juliana Paes).

Já Egídio (Vladimir Brichta) também terá uma nova amante. O coronel vai se envolver com Eliana.

A ex-mulher de Venâncio (Rodrigo Simas) terá cenas quentes com o pai de Sandra (Giullia Buscacio). Ela fará de Egídio um submisso na cama e só aceitará ser chamada de 'coronel' durante o ato sexual.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.