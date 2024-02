'Renascer': Buba se desespera após pedido inusitado de José Inocêncio

Buba teme quando José Inocêncio afirma pressentir que ela lhe dará um neto. José Inocêncio confessa a Mariana seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras que herdarão.

Venâncio critica Bento ao ouvir as ideias do irmão para administrar as terras. Kika nota a admiração de Buba por José Inocêncio.

Padre Santo e Pastor Lívio impedem que jagunços, a mando de Egídio, entrem em conflito com os assentados. Pastor Lívio questiona José Inocêncio sobre sua chegada à região.