Wanessa diz que Davi tem 'falhas de caráter': 'Não merece ser finalista'

No papo com Yasmin e Lucas, Wanessa afirmou: "Ele [Davi] já tomou atitudes que, para mim, fazem não merecer estar aqui como finalista. O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui e que eu torço para ganhar, muito mais do que ele".

A cantora reforçou: "Para mim, o Rodrigo, o Buda [Lucas], a Yasmin, o Michel, a Raquele, a Cunhã [Isabelle], a Anny, o Alegrete [Matteus], o Marcus, a Leidy... Todas essas pessoas merecem ganhar muito mais do que ele. Porque as falhas de caráter dele, para mim, são graves".

Se eu tiver um embate com ele [Davi] e sair, não vai mudar o que eu vivi aqui dentro. Eu fiz tudo que eu podia para tentar. Fiiz um exercício muito profundo e sincero de tentar olhar ele com outros olhos. Tentei passar a mão na cabeça dele, tentei mesmo! Mesmo que o público não esteja vendo, não posso controlar a visão de cada um. Se o público acha que eu tenho que sair por estar sendo injusta com ele, paciência. Mas não tem nada que eu vá mudar. Wanessa

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

