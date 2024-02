Autor de bordão fala sobre repercussão de 'calabreso' no BBB: 'Estrago'

Dono do Canal do Delício no YouTube, o humorista Toninho Tornado conversou com o programa Central Splash sobre a repercussão de seu bordão 'calabreso' no BBB 24 (Globo), após ter sido usado por Davi Brito, 21, para Lucas Henrique, 29, durante uma discussão.

Toninho contou como ficou sabendo da citação de seu bordão no BBB - fato que lhe rendeu um crescimento de 100 mil seguidores em menos de 24 horas. "Estava fazendo churrasco em casa ontem - inclusive com o 'calabreso' na brasa - e aí de repente o chicote estralou. Meu genro falou para mim que o bicho estava pegando [no reality], minha filha já saiu do quarto... Fui dormir e, quando acordei, o estrago já estava feito."