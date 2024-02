Griselda: como madrinha da cocaína assustou Escobar e revolucionou tráfico

Neste período na prisão, Griselda viu seus filhos do primeiro casamento serem assassinados. Em 2004, ela foi deportada e viveu livre até ser morta em 2012 — curiosamente, o assassino estava em uma moto.

Viúva negra

Ainda com 13 anos, se casou com Carlos Trujillo, conhecido por ser um falsificador de documentos, o que ajudou na sua ida para os Estados Unidos. O relacionamento rendeu três filhos, mas Trujillo morreu na sequência. Há quem diga que foi de cirrose, mas também existe uma versão de que Griselda teria matado o marido.

Seu segundo casamento foi com Alberto Bravo e, aí, se inicia sua relação com o tráfico. Bravo morre e mais uma vez Griselda é ligada à morte do traficante.

O terceiro casamento, com Darío Sepúlveda, com quem teve o quarto filho, também acabou com a morte do marido. A partir daí, Griselda também passou a ser chamada de viúva negra.