Olhos que condenam: qual a história da série recomendada por Rodriguinho?

A produção, lançada em 2019 e dirigida por Ava DuVernay Netflix, aborda uma das maiores injustiças já cometidas nos Estados Unidos. "Olhos Que Condenam" mergulha na história de quatro adolescentes negros e um latino, injustamente condenados por estupro e agressão em 1989, no Central Park, Nova York.

A trama desvela como a polícia forçou confissões desses jovens, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymon Santana, Antron McCray e Korey Wise, que foram posteriormente utilizadas como prova de culpa, apesar da falta de evidências físicas consistentes.

A série, dividida em quatro episódios de 1h a 1h30 cada, revela o impacto devastador da falsa condenação na vida dos jovens, que passaram entre 5 a 12 anos em reformatórios. A verdade veio à tona quando o verdadeiro culpado, Matías Reyes, já cumprindo prisão perpétua por outros crimes, confessou. Os testes de DNA confirmaram sua culpa, inocentando os cinco jovens.

Quase três décadas depois, a gestão do então prefeito de Nova York, Bill de Blasio, concordou em pagar uma indenização de R$ 40 milhões aos rapazes. No entanto, a batalha pela justiça foi longa, e a recusa do ex-prefeito Michael Bloomberg em compensá-los foi um obstáculo significativo. As acusações de racismo recaíram sobre a polícia, promotores e outras autoridades.

A série também destaca o papel polêmico do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, na época, publicou um anúncio pedindo a volta da pena de morte para punir os jovens. Ava DuVernay ressaltou que, mesmo após a absolvição, a eleição de Trump destacou a persistência de desafios e injustiças no país.