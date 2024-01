Após treta, Bin Laden diz que vai pedir desculpas para Isabelle

No Quarto Gnomo, Bin Laden falou para Fernanda que pretende se desculpar com Isabelle após a discussão com a sister na última formação de Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em um papo com Fernanda, Bin Laden contou o que Rodriguinho disse sobre sua briga com Isabelle. "Eu vou pedir desculpas. O Rodriguinho achou que eu me excedi. Tipo assim, às vezes, quem está de fora enxerga melhor. Então, eu sei, eu sou uma pessoa que, se tiver errado, eu reconheço, mano"