Mulher Melão fala de desejo de ser mãe: 'Quero congelar óvulos'

Renato Frisson, a Mulher Melão, 37, em entrevista ao Gshow:

Maternidade. "Faz um tempo que eu ando pensando no projeto de família. Estou com vontade de congelar meus óvulos, já estou procurando clínicas para poder fazer isso, porque, futuramente, quero tirar esse projeto do papel, e cuidar de uma criança."