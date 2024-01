Sofia Vergara enfrentou dificuldades para viver traficante: 'Outro nível'

Em conversa com Splash, enquanto Sofia Vergara estava de carro indo para o aeroporto de Bogotá, capital colombiana, a atriz conta ter sido difícil de atuar na série sobre a traficante.

Para mim fazer comédia é um prazer. Fiz 11 anos de 'Modern Family', e toda vez que acordava para ir para o trabalho era divertido. Com Griselda, foi outro nível de trabalho de atuação.

Sofia Vergara, em entrevista a Splash.

Griselda foi considera da Madrinha da Cocaína Imagem: Elizabeth Morris/Netflix © 2023

A atriz lidou com as dificuldades de interpretar uma pessoa real, em um gênero tão diferente do que estava acostumada. "Não sabia o que era necessário, pois eu nunca havia feito um drama assim. Nem mesmo havia atuado em espanhol. Principalmente no começo, drenava bastante a minha energia."

Para interpretar a traficante, Sofia Vergara passou por algumas mudanças físicas por meio de maquiagem, e recebeu ajuda do diretor, Eric Newman, coprodutor de "Narcos". "Confiei nele completamente. Começamos a conversar dois meses antes do começo das filmagens, e ele me ajudou a entender a personagem e como seria a história que estávamos contando."

Sofia Vergara interpretou Griselda na minissérie da Netflix sobre a narcotraficante Imagem: Alexander Tamargo/Getty Images for Netflix

Série focada em Pablo Escobar ajudou Vergara a chamar Newman para a direção da série. "Trabalhei em 'Griselda' por muito tempo, mas não sabia quem poderia me ajudar. Então, assisti a 'Narcos' e pensei que eu tinha que conhecer essas pessoas [da produção]. Pensei que essas pessoas seriam a combinação perfeita e que saberiam exatamente o que fazer com Griselda."