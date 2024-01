Choro, abraço e despedida: como brothers reagiram à desistência de Vanessa

A maioria estava chocada, mas abraçou a sister. Calmos, eles desejaram sucesso na trajetória fora do reality show.

MC Bin Laden foi um dos que chorou muito e foi consolado pela tiktoker, que lhe deu um beijo na testa.

O funkeiro que parece que está me usando pra música. O músico que parece que está me usando pra música... Eu parei de ficar com caras do meio por causa disso, Bin. Porque eu sofri muito com caras que ficavam comigo por música. Você é uma dor minha muito grande aqui dentro, o meu namorado é assim. disse Vanessa após desistir

Luigi chegou na sala assustado: "Eu estava dormindo e achei que era algo da produção (o barulho).

Vanessa desejou que todos os participantes ficassem bem e brincou: "Se vocês forem atores, são muito bons".

Enquanto arrumavam as malas de Vanessa no Quarto Fada, Michel chorou e os brothers comentaram que ela estava "muito estranha" o dia todo.