MC Bin Laden cai no choro após Vanessa Lopes desistir do BBB 24

Os dois começaram o programa próximos, mas tiveram um desentendimento nos últimos dias que os afastaram. Depois de uma série de indiretas da parte da sister, ela o chamou para disputar o Paredão na quinta (18) e sugeriu que o brother não estava jogando limpo. "Tô ficando ligada em tu, menino. Deixa o povo se ligar também", disse.

Antes de deixar a casa, Vanessa abraçou o brother e disse:

O funkeiro que parece que está me usando pra música. O músico que parece que está me usando pra música... Eu parei de ficar com caras do meio por causa disso, Bin. Porque eu sofri muito com caras que ficavam comigo por música. Você é uma dor minha muito grande aqui dentro, o meu namorado é assim





BBB 24 - enquete UOL: o que você achou da desistência de Vanessa Lopes no reality? Foi o melhor para ela e sua saúde Reprodução/Globoplay Deveria ter ficado no jogo Reprodução/Globoplay Ela já deveria ter saído antes Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER