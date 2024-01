Vanessa Lopes não é a única; veja quem já apertou o botão e desistiu do BBB

Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do BBB 24 (Globo). Saiba quem foram os brothers que já desistiram do jogo em outras edições.

Quem já desistiu do programa

Bruno Gaga apertou o botão da desistência no BBB 23. O brother disse estar no limite e confessou que estava se sentindo perdido no reality.