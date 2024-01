Entre merenda e lágrimas, Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24

Maycon e a esposa, Franciane Imagem: Reprodução

"Eu, quanto esposa, fiquei muito triste, porque eles estão cancelando uma vida. É meu marido. E machuca, dói, dói muito. Eu acho que vai doer muito quando ele sair, porque a gente cuida muito um do outro. Então, hoje o cancelamento precoce tem mexido bastante com o meu emocional, tenho me preocupado muito", falou, em entrevista ao IG. Ela afirmou que Maycon "não é exatamente como tem se mostrado" e garantiu que ele é uma "pessoa que agrega".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Maycon no primeiro Paredão da edição? Achar que a cozinha é só dele Reprodução/Globoplay Chorar, chorar e chorar Reprodução/Globoplay Querer enfrentar a Yasmin Brunet Reprodução/Globoplay Brincadeiras sem graça contra Vinicius Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

