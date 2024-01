Davi diz que não vê sinceridade em brother no BBB 24: 'Ele é manipulador'

Depois de discutir com Maycon durante a festa do BBB 24 (Globo), Davi foi conversar com Yasmin Brunet e Lucas Pizane.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Davi abordou Maycon durante a festa para conversar, mas o emparedado não quis seguir o papo. Eles chegaram a discutir, e o cozinheiro afirmou que não estava no programa para vencer, mas para "chegar na final".