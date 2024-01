No Paredão, Maycon desabafa: 'Vou chorar três meses se eu sair daqui hoje'

Vinicius aconselhou o brother. "Estoca água então"

"Eu vou chorar três meses se eu sair daqui hoje," repetiu Maycon.

Em conversa na cozinha, Maycon afirma que vai chorar três meses se for o eliminado hoje. Vinicius aconselha o brother a estocar água. Veja o trecho da conversa. ?? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2ewTb2Axb3 -- Big Brother Brasil (@bbb) January 11, 2024

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

