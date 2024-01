Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24 com 8,46% dos votos

Antes de sair, ele frisou que "os sonhos nunca morrem."

No palco, Tadeu agradeceu a Maycon pela sua participação.

Foi do jeito que eu imaginei que fosse ser. Eu imaginei que fosse rápido, mas não tão rápido. Maycon

