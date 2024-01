BBB 24: Beatriz é virgem e trabalha divulgando lojas no Brás

Beatriz trabalha divulgando lojas do Brás, centro comercial de São Paulo. Natural de Guarulhos (SP), é formada em Teatro e já foi camelô, vendedora de frutas, babá, figurante, modelo e roteirista. Hoje, ela grava vídeos para divulgar lojas com um celular parcelado em dois anos. "Subo no carrinho ou no balcão, eu jogo a roupa pra cima. Cheguei no Brás com pouco mais de mil seguidores, agora tô com quatro mil. Muito pouco, mas foi ali suando no asfalto", conta ela, que sonha em ser atriz.

Ela diz ser virgem "por escolha e não por falta de oportunidade". "Nunca namorei. Sou muito assim, falante e tudo, mas não conheci ninguém que me interessasse para namorar. Me sinto uma joia preciosa e engraçada ao mesmo tempo. Sei que sou mais mulher, não sou muito menininha. Adoro atiçar, dar uns beijos, mas sou focada. [...] Dar um beijinho não mata. E eu danço, boto pra quebrar, vou até o chão... BBB vai ver uma virgem um pouco diferente", contou ao gshow.

De origem humilde, Beatriz mora em uma casa sem portas e divide um quarto com um guarda-roupa e um colchão com a irmã. A família parou as obras da casa para pagar a faculdade de Teatro de Beatriz, que agora quer retribuir a ajuda. "Quero muito pagar um tratamento para meu pai, que tem problema com álcool, pagar o dentista para minha mãe, que tá sem os dentes. Quero poder honrar meus pais, que acreditaram no meu sonho, comprar uma casa pra eles e ajudar meus irmãos."

Beatriz "odeia injustiça e não gosta de pessoas arrogantes, manipuladoras ou que não se posicionam". A sister, que acha a própria voz feia, afirma que é muito expansiva e seu jeito costuma dividir as opiniões das pessoas. Ela ainda se descreve como uma pessoa alegre, autêntica e de muita garra.

Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30... Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo. Beatriz