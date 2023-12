André entrega intimidade de ex-peões e se censura: 'Desculpa ter falado'

Após a festa de A Fazenda 2023 (Record), André compartilhou a intimidade de dois ex-peões. Jaquelline ficou chocada com a informação e o ator se desculpou por explanar na casa.

André: "Black transou com Kally."

WL: "Car*lho, o que é isso?"

André: "Desculpa ter falado isso."

WL: "Oi?"

André: "Não, nada."

WL: "Ou, fiquei feliz de ver todo mundo junto. O que aconteceu com Black e Kally?"

André: "Falei que vão querer fazer muito amor quando sair daqui."

Durante a festa, André questionou Cezar Black se tinha feito sexo com Kally e o ex-BBB caiu na risada, desviando do assunto.

