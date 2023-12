Peoa dispara na frente e pode vencer A Fazenda 15, aponta parcial do UOL

A Grande Final de A Fazenda 2023 (Record) acontece amanhã (21) e o público do UOL já tem seu favorito para o prêmio milionário. Veja o resultado da parcial da enquete.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Às 8h30, Jaquelline foi apontada como a favorita a vencer a competição e levar os R$ 1,5 milhão. A peoa recebeu 48,32% dos votos.

O segundo lugar, que leva R$ 100 mil, também foi eleito com um integrante do Pôr do Sol. André Gonçalves somou 21% dos votos na parcial da enquete.

Por sua vez, WL e Márcia Fu travaram uma batalha acirrada pelo terceiro lugar. Nesta atualização, o tiktoker apareceu "levando" a melhor e sendo o mais indicado para o prêmio de R$ 50 mil, com 15,56% dos votos. A ex-atleta contabilizou 15,12% dos votos.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que vença A Fazenda 15? Resultado parcial Total de 40452 votos 23,73% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 52,96% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 13,94% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 9,38% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 40452 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados