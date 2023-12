Tonzão elenca vilões e opina: 'Cariúcha e Jenny eram mulas da Simioni'

Após ser eliminado de A Fazenda 2023 (Record), Tonzão sugeriu quem foram os vilões da temporada. O ex-peão confessou que até ele fez parte do grupo de vilões no início do jogo.

Tonzão: "Os primeiros vilões foram eu e Laranja, fomos tidos como os primeiros vilões. Depois, a Simioni, a Cariúcha e a Jenny eram mulas da Simioni. Papo reto, é a linguagem de jogo. Faz o que ela manda."

No papo, também reforçou que foi levado a acreditar em uma visão de jogo e foi influenciado por um ex-peão.

Tonzão: "A gente, no início, era mula do Laranjinha. Eu era mula dele. Não sabia, fui naquela visão dele e acabou."

