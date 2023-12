Dieguinho: Processo contra SBT foi ato ingrato de Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade, 50, sofreu uma derrota definitiva no processo trabalhista que move contra o SBT. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubou a decisão que obrigava a emissora a indenizá-la. Foi o próprio SBT quem levou a questão à corte superior, após ser condenado no Tribunal Regional do Trabalho.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, acredita que a demanda judicial de Rachel contra o SBT nunca teve razão de ser. "Para mim, é muita ingratidão a emissora que projetou a Rachel nacionalmente ser processada por ela, com pedido de indenização por 13º, FGTS e férias. O salário dela era muito alto. Não tinha necessidade de ela receber tudo isso se tinha [com a emissora] uma relação de prestação de serviço [fora da CLT]."

Na visão dele, a jornalista não honrou os termos de contratação como pessoa jurídica que havia assinado com o SBT. "Tudo tem que ficar claro. Ela tinha uma relação [trabalhista com o canal], trabalhava todos os dias, fazia o principal telejornal da emissora - mas, se era uma relação jurídica [de contratação], tinha que trabalhar dentro daquilo que estava no contrato."