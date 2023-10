Casamentos, traições e bacanal: série narra 'geração careta de Copacabana'

Passado, presente e futuro. Vida e morte. Amor e traição. Casamento e separação... "Fim", nova série do Globoplay baseada em best-seller de Fernanda Torres, trata de momentos e assuntos que vivemos ao longo de nossa trajetória.

Assim como no livro lançado em 2013, Fernanda narra a vida e a morte de cinco amigos — Ciro (Fabio Assunção), Álvaro (Thelmo Fernandes), Neto (David Junior), Silvio (Bruno Mazzeo) e Ribeiro (Emilio Dantas). As doses de melancolia e resignação do grupo são intercaladas com momentos de graça, amor, festa e "até bacanal", como conta a autora a Splash.