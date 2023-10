Adolescentes com poderes: como é série brasileira com ex-'Avenida Brasil'?

Beijo transmite poderes em 'B.A: O Futuro Está Morto' Imagem: Divulgação/HBO Max

Apesar de fictícia, a trama se conecta muito com o que vivem os jovens atualmente. "Trouxemos muito essa questão da juventude de hoje ser aquela que vai mudar a política do Brasil e as questões ambientais para melhorar o nosso futuro. Só que em 'B .A.', eles têm dons que os ajudam a fazer isso", afirma Karol em entrevista para Splash.

Na série, o governo faz uma conspiração contra os adolescentes e os culpa pelas mortes misteriosas, e o grupo tem que lutar para provar sua inocência. Karol conta que isso serve de aviso para a juventude se atentar a quem coloca no poder.

É um alerta para prestarem atenção em quem colocam no poder, porque estão determinando o futuro das próximas gerações. É para eles entenderem que têm que lutar por si e pelos jovens que virão.

Karol Lannes

"Talvez a geração anterior não estivesse tão preocupada com o futuro. 'BA' traz muito desses jovens entenderem que terão que lidar com isso. No fim das contas, são eles quem vão sobrar", concorda Benjamín, que interpreta o protagonista, Ariel, que precisa descobrir quais são os seus poderes e seu papel em B.A. após beijar Linlin (Giulia Del Bel).

Adolescentes descobrem que tem superpoderes ao vomitar colorido em 'B.A: O Futuro Está Morto' Imagem: Divulgação/HBO Max

Os B.As se mobilizam para lutar contra essa ditadura na Amazônia e garantir um futuro para o grupo. "Hoje os adolescentes têm muito acesso à informação, eles não dependem mais das mídias ou dos pais para dizer o que é legal ou não. Eles têm as próprias mídias, conseguem criar os próprios conteúdos. 'B.A' representa um pouco disso", diz Giulia Del Bel.