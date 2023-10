De volta aos palcos! Xuxa é confirmada no Universo Spanta 2024

Xuxa, 60, está preparada para aterrissar a sua nave no palco do Festival Universo Spanta em 2024. O evento carioca, que acontece em todos os finais de semana de janeiro, com exclusividade a Splash, confirma a Rainha dos Baixinhos como uma das atrações.

A artista, que chegou a lançar 35 álbuns que venderam mais de 50 milhões de cópias, promete um show recheado de sucessos como "Lua de Cristal", "Tindolelê" e "Doce Mel", que seguem fazendo a alegria dos fãs desde dos anos 80.

A apresentação contará com a presença das paquitas, suas tradicionais companheiras de palco, que vão comandar as famosas coreografias, além de outras surpresas. O show terá uma pegada mais axé, nos moldes do extinto Planeta Xuxa, programa exibido pela Globo até 2002.