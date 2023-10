Ísis de 'Elas por Elas', Rayssa Bratillieri quase viveu outra personagem

Rayssa Bratillieri é um dos destaques do primeiro mês de exibição de "Elas por Elas" na pele da ativista Ísis. No entanto, o público nem imagina que a atriz de 25 anos quase interpretou outra personagem na novela das seis.

Na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson, Ísis logo roubou a cena pela química com Giovanni (Filipe Bragança), com quem vive um romance à la Romeu e Julieta. Suas respectivas mães, Adriana (Thalita Carautas) e Helena (Isabel Teixeira), vivem às rusgas desde a adolescência desde que Jonas (Mateus Solano) traiu a primeira e engravidou a segunda.

No início deste ano, Rayssa foi convidada pela produtora de elenco Dani Pereira para fazer testes para duas personagens do remake de Elas por Elas. Além de Ísis, a atriz foi avaliada para interpretar ninguém menos que sua maior rival, Cris, papel que ficou com Valentina Herszage.