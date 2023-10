A Fazenda 2023: RecordTV exibe momento em que Jaque joga creme em Nadja

Na noite de sábado (14), a RecordTV exibiu os melhores momentos da festa com a temática Brasil de A Fazenda 2023. A noite contou com uma briga entre Nadja e Jaquelline.

A edição do programa na TV aberta mostrou na íntegra o momento em que Jaque joga creme para cabelo em Nadja. A influenciadora entra no banho enquanto discute com a ex-bbb, que vai atrás e arremessa o produto capilar no corpo da peoa.

Depois de ser atingida com o creme, Nadja diz: "Que louca! Pertubada!"

Jaque responde: "Tô cansada de ouvir suas gracinhas! Vai tomar no c*"

Entenda a treta

Nadja já estava se preparando para dormir após a festa, Jaque foi atrás ao saber que a influenciadora estava falando mal dela para outros peões.

Pessoa afirmou que não é amiga de Jaque lá fora, o que irritou a peoa.

Jaque responde: "É, na hora de sentar o traseiro no meu carro para ir numa festa, nem um real deu para a gasolina. Bem que a Raíssa Barbosa falou: você gosta de andar com os outros, usufruir e depois descartar."

De que lado vocês estão nessa treta? #FestaAFazenda pic.twitter.com/MTH8W6NMs3 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2023