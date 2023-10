Simioni e Márcia Fu tretam após gravação: 'Não tenho medo de você'

Kamila Simioni e Márcia Fu se desentenderam no início da noite desta sexta-feira (06), após as gravações do Hora do Faro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O motivo da treta foram falas de Márcia Fu contra Shay.

Márcia Fu: "Eu falei que não tinha intimidade".

Simioni disse que não foi isso que a ex-jogadora falou e alertou: "Respeito mtuito sua idade e sua história mas não me chama de mentirosa. Você falou que não suportava o Shay e não falou brincando".

Márcia Fu: "Tomara que esteja gravado, eu tô doida pra vc ver".

Na sequência, o tom da treta se elevou.

Simioni: "Deixa de ser dissimulada, a verdade é uma só".

Márcia Fu: "Eu não tenho medo de você, só porque você tem essa empáfia".

Simioni acusou Márcia de "puxar o saco" dos peões o tempo inteiro e a ex-jogadora retrucou: "Você fica nervosa porque eu transito pra todos os lados, é o meu jeito, sinto muito".

Márcia acusou Simioni de estar "transformando" o que ela falou e Simioni disse que não estava fazendo isso.

Márcia Fu: "Eu não tenho medo de você".

Simioni: "Tem algum bicho aqui pra você ter medo? Não tem ninguém te ameaçando".

Simioni apontou ainda que Márcia estava na mira dos peões, e ela retrucou: "Me manda para a roça que vou voltar".

FOGO NO FENO! 🔥 "Você já está na mira dos outros há muito tempo", dispara @simioniofc para @MarciaFuOrigin 😬



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/mAze4XIREZ -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 6, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Laranjinha? Resultado parcial Total de 391 votos 1,28% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 59,59% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 5,12% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,26% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,51% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 1,79% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,51% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 4,60% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 1,02% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 1,02% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,79% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 12,79% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 2,05% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,26% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 1,02% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 1,02% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,02% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,28% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,07% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 391 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu