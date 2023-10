A Fazenda: Dia tem aliadas em crise e críticas antes de Prova do Fazendeiro

Antes da realização da quarta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record), os peões tiveram um dia comum, mas marcado por faíscas entre Jaquelline e Kally e peões criticando outros pelas costas.

Confira um resumo dos principais acontecimentos do dia:

Perrengue com vaca

Jenny enfrentou algumas dificuldades no trato de Mimosa. A famosa pediu a ajuda de Radamés para conseguir tirar a vaca do estábulo.

Jenny: "Você está birrenta hoje."

Jenny: "Para de birra."

Jenny: "Ah, pronto. Agora você cagou aqui também [bezerro]."

Jenny: "Está brava hoje, colocou a orelha para trás."

Jenny: "Ela não faz isso nunca."

A peoa estava com medo de receber um coice do bezerro. Depois de mais de 10 minutos, Jenny e Radamés conseguiram que Mimosa e Bernardo se encaminhassem para o lugar em que estava touro.

Após fazer o animal andar, também pediu para que o jogador de futebol a ajudasse a limpar as fezes do bezerro e da vaca no estábulo.

Jaquelline e Kally tretaram

A Fazenda 2023: Jaquelline e Kally tretaram no reality Imagem: Reprodução/PlayPlus

Aliadas, Jaquelline e Kally se desentenderam novamente. O papo começou quando a Fazendeira questionou Rachel ter escolhido Yuri e Simioni, e não alguém do Paiol para a segunda votação na formação da terceira roça.

Incomodada, a cantora disse que não queria que fosse alguém do Paiol. Por sua vez, Nadja comentou sobre sua surpresa negativa com Henrique e o trio se voltou para falar do grupão.

Kally apontou que o grupo dos crias não defenderia Jaquelline, ao contrário dela.

Jaquelline: "Você está acostumada a ser paparicada."

Kally: "Paparicada não, meu amor."

Jaquelline: "Faz seu jogo então."

Nadja: "Não, Kally, a gente está falando de outra coisa."

Kally: "Por que eu falo com outras pessoas?"

Jaquelline: "Não... quem está com todo mundo não está com ninguém."

Com Kally pedindo para ela não fazer mais "piadas", a Fazendeira se estressou e disse que continuaria falando o que pensa.

'Jogo baixo'

Jaquelline não poupou as críticas a Henrique após a terceira formação da roça.

Na casa da árvore com Rachel, André e Lucas, deu sua opinião sobre o modelo e seu jogo.

Jaquelline: "E posso falar para você? Nem fui tirar satisfação porque, para mim, nem perguntei porque ali ele perdeu."

Jaquelline: "É uma planta aqui dentro, ao meu ver, combina voto horrores."

Jaquelline: "Ele é um jogador baixo, sujo, porque ele ficava se aderindo ao grupão, chegou e viu que o grupão estava sendo 'malvisto', primeira coisa que ele fez foi nhau [mudar a rota], foi para o outro lado. Isso é bem pior."

Críticas a Nadja

A Fazenda 2023: Kally e Lucas conversam sobre Nadja Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lucas apontou que a influenciadora se coloca na posição de vítima. "A estratégia dela é usar que ela é sempre 'a traída'."

Kally: "Ela mesmo se trai."

Lucas: "Ela coloca como se todo mundo ferrasse ela."

Kally aproveitou o desabafo e voltou a alfinetar Jaque, com quem teve conflitos mais cedo: "Se coloca como a coitada! Agora a Jaque ficar junto com ela, me expondo desse jeito, que eu defendo macho, não sei o quê... Não tenho mais Jaquelline mais por mim não! Só tenho você, Rachel, André e os meninos de lá."

Lucas: "A Jaque tá junto com Nadja, mas pode se ferrar."

