Cezar diz que peoa usa machismo para se vitimizar em A Fazenda: 'Maldosa'

Durante a Festa Xangai, que aconteceu esta madrugada em A Fazenda 2023 (RecordTV), Cezar Black criticou Nadja Pessoa em desabafo com Márcia Fu. O enfermeiro acusou a peoa de usar pautas sociais para se fazer de vítima no reality show.

Cezar: "Ela só cresce para cima de homem, porque aí ela usa o argumento do machismo. Você lembra do primeiro dia do Payol, que os jornalistas chamaram um por um para falar? Quando um jornalista falou da Nadja, ele disse: 'Nadja, você finalmente vai jogar ou você vai se fazer de vítima o jogo inteiro?'. Você lembra?".

Márcia: "Lembro, lembro!".

Cezar: "Quando eu vi [o jornalista falar isso], eu não entendi. Porque eu não assistia reality. Quando ela abriu a boca pela primeira vez, eu falei: 'O jornalista estava certo sobre você. Você se faz de vítima para querer crescer em cima dos outros. Você não tem argumentos, não tem nada para mostrar. Você tem frases prontas dos outros!'. Ela não tem conteúdo para conseguir argumentar. Ela é uma jogadora maldosa".