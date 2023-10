Solange Gomes questiona beijo de peoas em A Fazenda: 'Nem gostam do babado'

Solange Gomes expôs sua desconfiança com o beijo que aconteceu entre Jaquelline Grohalski e Kamila Simioni esta madrugada em A Fazenda 2023 (RecordTV). Para a ex-Banheira do Gugu, as peoas estariam tentando conseguir atenção da mídia.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Solange escreveu: "Pra que esse beijo entre Jaque e Simioni? Achei aleatório. Às vezes eu acho que é para ter mídia e, no fundo, nem 'gostam do babado'. O que acham?".

A ex-Banheira, que também foi finalista da edição 2021 do reality show rural, ainda rebateu um seguidor que afirmou que as peoas estariam bêbadas. "Lá [em A Fazenda] não tem tanta bebida assim, não. Pelo menos na minha edição foi bem controlado".

