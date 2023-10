Leão: Adriane Galisteu errou ao não expor os homofóbicos contra Lucas

Adriane Galisteu, 50, entrou ao vivo na noite da última quarta-feira (4) em A Fazenda 2023 (Record), para chamar a atenção dos peões pelas atitudes homofóbicas que Cariúcha, Darlan Cunha, Kamila Simioni e Yuri Meirelles tiveram contra Lucas Souza, 22.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, festejou a atitude da Record em condenar e repreender tal comportamento. "Não existe mais espaço para esse tipo de comportamento. Nós estamos no século XXI (21), e não dá mesmo para suportar esse tipo de coisa - e não só com LGBTs. Preconceito é uma coisa que só faz mal às pessoas."

Leão recordou que casos de homofobia que começam com gracejos muitas vezes terminam em assassinato. "Esse tipo de brincadeira homofóbica mata pessoas! Muita gente, usando o argumento das brincadeiras, acaba matando pessoas. O Brasil é recorde de violência contra LGBTs por conta disso. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus."

Ele criticou Galisteu, porém, por não ter citado nominalmente os agressores de Lucas. "Quanto mais explícito, melhor. Se o preconceito foi explicitado, por que não explicitar o nome dos preconceituosos? Por que não mostrar a cara dos bandidos? Foi cometido um crime, e é preciso ficar bem claro quem são as pessoas que cometeram."

Leão também lamentou que nenhum dos peões homofóbicos tenha sido punido com a expulsão. "Como não consegui assistir ontem [ao programa], achei que o Yuri tinha sido expulso. Sinto que ele não tenha sido expulso, porque teria sido um exemplo maravilhoso para o Brasil inteiro."