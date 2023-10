Camila Rodrigues expõe o que deixa o marido desanimado no sexo

Camila Rodrigues fez algumas confissões íntimas do casamento com Vinicius Campanario.

Segundo contou, o marido brocha e fica desanimado quando ela pede para ele acelerar na hora H. "Vai logo, acaba logo", contou a atriz em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Em relação ao que fala no ouvido de Campanario para deixá-lo excitado, Rodrigues destacou que, se for ser "sincera, qualquer coisa que falar está falado porque ele não está escutando muito o que estou falando, está na malemolência do negócio".