Perfil de Marília Mendonça no Instagram é desativado; entenda o que houve

A desativação do perfil acontece um dia após PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) liberar conclusão do inquérito sobre o acidente aéreo e responsabilizar os tripulantes. Segundo a organização, o acidente poderia ter sido evitado pelo piloto Geraldo Medeiros e pelo copiloto Tarcíso Viana. Ivan Lopes Sales, delegado regional de Caratinga, explicou que a investigação apontou negligência da tripulação no choque com a torre de transmissão não sinalizada.

Família de Marília questiona resultado de investigação

Em contato com Splash, o advogado Robson Cunha pontuou que a conclusão do inquérito apresenta um "direcionamento para imputar aos tripulantes a responsabilidade do acidente".

O que nos deixa com mais dúvidas do que com respostas, é o fato de ter sido apresentados argumentos "rasos" da ocorrência. O delegado responsável não demonstrou esforços para apresentar provas periciais capazes de ultrapassar alegações comuns e midiáticas acerca do caso.

diz Robson Cunha, em nota.

Ele ainda criticou a demora para a conclusão das investigações da Polícia Civil de Minas Gerais. Na visão do advogado, o órgão ficou aguardando a "conclusão do laudo do Cenipa" para entregar o relatório final.