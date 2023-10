'Estado de alerta': como ator se prepara para saga gay de 6h no teatro?

O ator, que está indicado ao Prêmio Bibi Ferreira pela atuação na peça, revela os desafios de participar da versão brasileira da produção.

Estar no palco por três horas seguidas é um desafio físico e emocional grande. No palco, você fica em um estado diferente de quem está na plateia assistindo ao espetáculo. Quando você entra no palco, seu próprio corpo te coloca num estado de alerta. Tudo pode acontecer no ao vivo. No começo da temporada, a gente ficava muito exausto. Mas, agora, igual um atleta, a gente vai exercitando e fica mais resistente a estar no palco tanto tempo.

Rafael Primot

Carismático, o personagem sai do interior e se muda par Nova York e parece que vai ter um futuro bem-sucedido, mas acaba fazendo escolhas erradas "sem saber que são erradas". O livro de Toby se converte em um sucesso e acaba virando uma peça de teatro. Esse sucesso sobe à cabeça do personagem.

"É um cara que vai mergulhando no excesso. Começa com o excesso de bebida, depois drogas, bebida... E vai se destruindo sem saber como sair dali. De uma certa maneira, é um reflexo da condição dele, um homem gay que veio do interior dos Estados Unidos e que esconde um pouco de si, da sua origem. Ele evita olhar um pouco para os seus fantasmas. Ele cria um personagem e quer ser o que ele não é: um homem rico de Nova York."

Durante a preparação do espetáculo, ele leu livros e assistiu a filmes como "Despedidas em Las Vegas", que traz a narrativa de um homem alcoólatra, além de se atentar ao próprio texto da peça e observar o seu redor — afinal, Primot também pertence à comunidade LGBT.

"Ele é um cara escroto, mas não queria que soasse maniqueísta, como um vilão. A minha principal preocupação era como as pessoas vão aguentar três horas desse cara. Faço ele ser o mais carismático e legal possível, porque a pessoa mais escrota do mundo também fala as coisas mais escrotas de uma maneira muito legal, tanto que ele tem amigos e não se acha escroto. Ninguém se acha um vilão da história, todo mundo, né?"